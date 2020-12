“Siamo ancora sopra la linea rossa, ma ora serve darci una svegliata”

La Spezia - “Anche oggi siamo riusciti a concedere pochissimo, tenere il pallino del gioco ma poi due errori ci sono costati caro. La nostra flessione riguarda i risultati ma non le prestazioni. Dobbiamo trovare una soluzione”. Vincenzo Italiano affronta la prima crisi della sua stagione, ma ha il tempo per pensare a come uscirne. “Sull’episodio del rigore potevamo fare molto di più, una cosa già successa in altre situazioni. Avremmo messo la firma per trovare prima di Natale fuori dalla zona retrocessione. Il calo c’è, ma non dobbiamo mollare assolutamente”.

Certo che dalla panchina non sono arrivate scosse. “Chiaro che nei momento come questi, molto frustranti perché gestisce la partita e non porti a casa il risultato, è facile perdere l'attenzione. Abbiamo cercato qualche pallone anche sporco sulla loro linea difensiva. Ma non sono nelle nostre corde. Dobbiamo trovare una soluzione al fatto che non stanno arrivando i risultati”. Sulla corte del Genoa. “Sapevamo di arrivare all’ultima palla di questo campionato giocandoci la salvezza. Si sa che possiamo avere momenti di difficoltà, l’importante è galleggiare sopra la linea rossa. Ma dobbiamo darci una sveglia”.