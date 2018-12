"Senza gli errori di Ascoli possiamo fare una grande partita"

Pasquale Marino punta a riprendere la marcia contro il Cosenza, contando anche sul supporto del Picco. "Trasformiamo la rabbia per quella sconfita in energia positiva".

La Spezia - Al Picco arriva il Cosenza di Piero Braglia e alla vigilia della sfida il tecnico aquilotto Pasquale Marino parla del momento dei suoi ragazzi e della voglia di riscatto del gruppo dopo il ko di Ascoli: "E' normale essere arrabbiati dopo una sconfitta come quella, ma ora dobbiamo cercare di trasformare questa rabbia in energia positiva per tornare a sorridere sul nostro terreno contro il Cosenza".



I calabresi arrivano in forma, dopo due risultati di straordinaria importanza.

"Il loro morale è alle stelle, ma noi - prosegue Marino - abbiamo la consapevolezza di poter fare una grande partita, ovviamente limitando quegli errori di troppo commessi al "Del Duca". La squadra di Braglia ha tante opzioni e calciatori offensivi con grande qualità, lottano su tutti i palloni, per cui serviranno cattiveria agonistica e attenzione per portare a casa il risultato pieno".



"Non posso dire che la squadra abbia avuto un approccio sbagliato, perché dopo la rete a freddo di Ardemagni abbiamo subito creato i presupposti per pareggiare i conti, ma le reti sono frutto di disattenzioni e anche sfortuna. Nel secondo tempo faccio fatica a ricordare un'azione dell'Ascoli, noi abbiamo continuato ad attaccare con convinzione ed avremmo meritato di pareggiare, ma alla fine non è andata come avremmo voluto", ricorda Marino.



Il Picco sarà il solito catino bollente. "L'appoggio dei tifosi fa sicuramente la differenza, ma se escludiamo le prime due gare lontano dalla Liguria, la squadra, pur raccogliendo poco, ha sempre giocato bene e credo sia mancato solo quel cinismo indispensabile per cogliere punti pesanti in trasferta", rileva il tecnico bianco.



Poi Marino risponde alle domande della stampa sui singoli.

"Galabinov? Ci mancano i suoi gol, ma sta vivendo una stagione condizionata da una preparazione iniziata in ritardo e da alcuni problemi fisici. Manca anche un giocatore come Mastinu, capace di agire in diverse posizioni e cambiare la partita in qualsiasi momento, ma i ragazzi che sono scesi in campo fino a oggi hanno sempre dato tutto, la loro crescita è costante e questo ci fa ben sperare. Dobbiamo sopperire alle assenze con voglia e determinazione, cercando di dare sempre qualcosa in più".

"Pierini è partito fortissimo, poi qualche problema fisico e la luce dei riflettori lo hanno frenato, ma ha qualità importanti, deve migliorare sul lato della cattiveria e cercare di ritornare a proporsi come nelle prime uscite".



"Il lavoro settimanale deve esser riproposto la domenica e ai ragazzi dico sempre di non risparmiarsi, perché è da quello che accade sul campo di Follo che scelgo la formazione che il sabato scenderà in campo, senza guardare curriculum o carta d'identità", conclude l'allenatore aquilotto.