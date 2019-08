"Se Gudjohnsen capirà le difese italiane, vedrete..."

La Spezia - Il tecnico che lo conosce meglio in Italia è lui, Luciano Foschi. Braccio destro di Mimmo Di Carlo ai tempi del Chievo d'oro, ha guidato un Ravenna pieno zeppo di giovani in serie C guadagnandosi un rinnovo biennale che di questi tempi è "tanta roba". Tra i ragazzi che ha svezzato la scorsa stagione c'era anche Sveinn Gudjohnsen, l'islandese prelevato dallo Spezia in patria per lasciarlo maturare nel calcio italiano un passo alla volta. Una maturazione iniziata proprio in Romagna, con un decina di presenze e una rete (bellissima) in campionato. Potrebbe essere schierato da Italiano nei prossimi impegni tra amichevoli, Coppa Italia e campionato vista l'indisponibilità di Galabinov.



"Ho trovato un ragazzo che si è messo a disposizione da subito, che ascolta e che mette in pratica - racconta Foschi - Ha una fisicità importante, ma è anche agile nonostante la stazza. L'avete visto il gol in rovesciata che ha fatto qui? Meraviglioso". Angolo dalla sinistra e l'attaccante con il braccio si crea lo spazio per avvitarsi con il difensore attaccato alla maglia e centrare l'angolo in acrobazia.

"Ha un grande tiro e sta imparando i movimenti da punta. E' ancora acerbo nelle sponde e in generale nelle cose più pratiche. Però è uno che vede la giocata. Ecco, deve crescere dal punto di vista della furbizia, di quelle cose che fanno di un attaccante, un attaccante: l'astuzia in area, l'anticipo della giocata. Sono carenze figlie dell'età, ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore importante", dice Foschi che se lo trovò un po' a sorpresa. Gudjohnsen lo scorso gennaio sembrava dover finire alla Sambenedettese di Pietro Fusco. Poi il cambio di programma.



"Qui ha trovato uno come Nocciolini, che ha 30 anni, e Galuppini che ha già alle spalle diversi campionati. Ragazzi da cui carpire qualche segreto. Quando vieni dal calcio del Nord Europa ti serve il tempo per capire cosa significa giocare in Italia. Mi vedevo le partite che ha fatto con la nazionale under 21 dell'Islanda e lì non ci sono le marcature asfissianti che sono invece nel nostro dna calcistico. Anche in allenamento il difensore non ti lascia mai, devi essere veloce a pensare con la testa, pronto al contrasto anche deciso in ogni momento. Questo è lo scoglio che credo abbia trovato fino ad oggi, su cui può migliorare tanto".

Esperienza insomma, manca l'esperienza ma non la voglia. "Di sicuro può allenarsi con tanti compagni forti allo Spezia. Lui è uno che osserva molto, ha voglia di apprendere - conclude Foschi - A Ravenna è stato fortunato perché ha potuto vivere in un ottimo gruppo. L'ho visto subito ridere e scherzare, da quel punto di vista si mette in gioco senza problemi nonostante la barriera linguistica".