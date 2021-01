"Saponara è motivassimo, qualità e intelligenza serviranno a sinistra"

La Spezia - “Saponara è motivatissimo, non è in grande condizione ma stiamo cercando di gestirlo sfruttandolo per quello che può darci nell'immediato”. Così Vincenzo Italiano sul primo arrivo del mercato invernale che a Napoli ha subito toccato il campo con la maglia bianca. “Su sua richiesta – ha rivelato oggi l'allenatore – gli piacerebbe lavorare sull'esterno di sinistra per duettare con la prima punta, gli piace quella zona di campo e stiamo lavorando per metterlo nelle migliori condizioni. È un ruolo – ha concluso Italiano – in cui abbiamo bisogno della sua qualità e della sua intelligenza, speriamo presto di averlo in condizione ottimale”.