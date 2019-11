"Risultati danno fiducia, la forza del gruppo ci consente di fare bene"

La Spezia - “Dopo il difficile periodo iniziale ora è cambiato tutto e lo dimostra la nostra solidità e la voglia di vincere che abbiamo messo fino al novantesimo”. Così Simone Scuffet ai microfoni di DAZN al termine dell'anticipo di ieri sera che al Picco ha visto uno Spezia a testa alta contro il Chievo quotato per la promozione nella massima serie.

Protagonista assoluto in almeno tre occasioni il portiere friulano ha osservato: “Abbiamo disputato un’ottima prova e c’è quasi rammarico per non averla vinta alla fine con tutte le occasioni che abbiamo creato. Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile e per questo siamo soddisfatti del punto e della prestazione”.



“I risultati positivi – ha aggiunto - ti consentono di acquisire fiducia e di lavorare serenamente, come è stato nel nostro caso dopo i tanti punti persi un po' per episodi sfavorevoli ed un po' per nostri demeriti. Abbiamo fatto quadrato e la forza del gruppo ci sta consentendo di fare bene. Sapevo – ha concluso - che lo Spezia avrebbe rappresentato quello step in più che ancora mancava alla mia carriera. Sono qui per dimostrare il mio valore e per ora sta andando bene, nel complesso. Mi trovo benissimo sotto tutti i punti di vista.”