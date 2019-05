“Rimarrò? Dobbiamo sederci e parlare”

La piazza invoca la riconferma del tecnico che ha riportato il bel gioco al Picco. “Ero troppo concentrato sui playoff per pensare al contratto in scadenza”.

La Spezia - “Devo essere sincero, eravamo troppo presi nel tentativo di raggiungere i play-off. Non ho mai pensato al mio contratto in scadenza. Ci vedremo per parlare con la società e vedremo quello che succede. Non so che dire... se non ci parliamo prima non posso dire quello che succederà. Questo era un’annata bella, speravo di andare avanti qualche altra partita”. Difficile scrollare Pasquale Marino dal sapore amaro del dopo partita contro il Cittadella. Ci credeva come ci credeva la piazza, che ora si chiede se sarà ancora lui l'allenatore dello Spezia la prossima stagione.

Il contratto scade a fine giugno, ma qui c’è un gruppo che l’anno venturo potrebbe essere la base di partenza per fare un campionato di vertice. “Non posso dire niente a questi ragazzi. Per un allenatore è gratificante vederli così partecipi, così capaci di migliorarsi. Augello neanche sapevo chi fosse a inizio anno, lo dico con sincerità. A Venezia alla prima era timido e impaurito, poi è cresciuto in maniera esponenziale. Una cosa notevole davvero. La stessa crescita di Vignali in un ruolo che non era il suo... oggi è uno che non è facile da saltare nell’uno contro uno. Ricci ha fatto un campionato importante, lo stesso Capradossi. Il suo infortunio mi è dispiaciuto. Lui e Terzi hanno formato la coppia che si integra meglio come caratteristiche. Abbiamo perso poco con questa coppia centrale: a Lecce, questa sera e poi a Cosenza e Salerno in cui però rimanemmo in dieci. C’è il rammarico di averla potuta utilizzare meno di quello che volevamo”.