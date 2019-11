"Ricky" Albertosi compie ottant'anni

La Spezia - Ricky Albertosi da Pontremoli compie oggi ottant'anni e giustamente tutto il mondo del calcio gli rende omaggio come uno dei più forti portieri della sua storia. Anche in Azzurro, dove il numero 1 ha disputato quattro Mondiali e vinto un Europeo nel 1968, mentre con le maglie di club è stato protagonista dello storico scudetto del Cagliari e successivamente ne ha vinto un altro con il Milan. Una carriera la sua caratterizzata da tre grandi esperienze: la Fiorentina subito dopo le giovanili e l'esordio con lo Spezia, il Cagliari e poi lo stesso Milan.

Proprio le sole quattro presenze in maglia aquilotta gli spalancarono le porte del grande calcio nel quale si è contraddistinto come grande personaggio sia in campo che fuori diventando un'icona anche grazie al dualismo in nazionale con Dino Zoff. “Sono nato il 2 novembre – ha detto in un'intervista all'Avvenire – il giorno dei morti.. ma io mi sento più vivo che mai”.