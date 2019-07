"Ramos e Italiano perfetti per lo Spezia", parola di Evacuo

La Spezia - “Ramos? È sicuramente un buon giocatore”. Così Felice Evacuo, re dei bomber della serie C ed ex aquilotto che ha vissuto l'ultima stagione da compagno di squadra dell'esterno sinistro appena arrivato allo Spezia dal Trapani col quale l'attaccante di Pompei ha conquistato la promozione in B dopo gli spareggi. A lui abbiamo chiesto un parere sul ventiduenne uruguaiano che Angelozzi è riuscito ad avere a titolo definitivo dal Parma facendogli sottoscrivere un triennale (in caso di futura vendita il 50% andrà al club ducale).

“E' un ottimo esterno – assicura Evacuo – è abbastanza offensivo e scende spesso anche in fase d'attacco, perfetto per il tipo di gioco proposto da mister Italiano. Se è uno 'da Picco'? Si, ma già il fatto che l'allenatore abbia deciso di portarlo con sé è una garanzia”.



“Posso dire lo stesso di Italiano – aggiunge l'attaccante – lo Spezia in questo momento non poteva fare scelta migliore. Non è solo giovane e ambizioso ma ha anche dimostrato di essere preparatissimo e di saper proporre un gioco che pochi altri sanno fare. Farà sicuramente bene”.



Dopo le 29 presenze di quest'anno in Sicilia fra campionato e Coppa Italia e i sette gol che gli hanno permesso di arrivare a 164 in terza serie diventando il più prolifico di sempre, a quasi trentasette anni (li compirà il 23 agosto) Evacuo deve ancora decidere cosa fare la prossima stagione visto che le richieste non mancano. “I gol sono tanti e mi fa piacere che i 15 segnati con la maglia dello Spezia vengano ancora ricordati – afferma – quest'anno abbiamo compiuto un vero miracolo perché abbiamo ottenuto la promozione dopo essere partiti con mille difficoltà. È stata una stagione straordinaria, per me è stato il sesto campionato vinto ma al di là delle soddisfazioni personali l'affermazione della squadra è stata importantissima. Per il momento rimango a Trapani – conclude – stiamo aspettando l'ok per l'iscrizione alla Serie B”.