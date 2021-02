“Questa squadra ha anche qualità, dobbiamo maturare per mostrarla”

La Spezia - “Agudelo si è adattato in un ruolo diverso e ha tirato fuori due prestazioni da grande giocatore. Se c’è spirito di squadra, tutti ne traggono vantaggio”. Vincenzo Italiano ha trovato un’altra chiave per far girare lo Spezia. E’ il colombiano nel ruolo di centravanti di pressione: un tormento per le difese avversarie. “Noi cerchiamo di concedere poco e creare tanto. Noi abbiamo anche qualità: in Ricci, Agudelo, Estevez, Gyasi... chiaramente dobbiamo tirarla fuori. Più velocemente maturiamo e più velocemente potremo mostrarla”.