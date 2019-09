"Quello che oggi ci manca dobbiamo cercarlo in noi"

La Spezia - “Oggi spiegare una partita dopo un 3-0 è inutile. Oggi si chiede scusa ai 23 che ci hanno seguito anche in una trasferta lontana come questa. Mi dispiace non aver regalato loro una gioia. E' l'inizio del campionato e c'è ancora tanto tempo per recuperare sin da domenica. Dobbiamo dare qualcosa di più”. Vincenzo Italiano sta maturando una specie di copione dopo queste partite in serie in cui si gioca tanto e si segna poco. “Non è facile iniziare andando sotto di un gol contro una squadra che arriva da un 1-5 ed è in grande salute. La reazione c'è stata. Nel primo tempo penso ci sia stata solo una squadra in campo. Abbiamo provato a tenerla viva dopo il gol subito ma abbiamo subito il raddoppio nel finale. Dopo l'espulsione è finita”.



“Non riusciamo a buttare dentro le occasioni che creiamo. E' un periodo in cui non sono contento. Quei palloni che attraversano l'area piccola e nessuno la mette dentro... ne abbiamo visti parecchi in queste partite. Non riusciamo ad essere concreti e questo mi fa arrabbiare tremendamente. Lavoriamo per fare gol ma non siamo capaci di fare gol in questo momento”. La mancanza di un centravanti non è un alibi secondo il tecnico. “Quando si gioca con tre attaccanti, tutti hanno la responsabilità di fare gol. Ci sta mancando cinismo, fame, voglia di incidere e voglia di fare nostre le partite. Non siamo all'altezza della situazione in questo momento e dobbiamo prenderne atto. Qualcosina manca ma dobbiamo cercarlo in noi. Giocare bene deve portare i risultati. Valle a spiegare certe partite in cui non raccogli nulla...”.