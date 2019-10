“Quello che i ragazzi hanno dentro lo mettano in campo”

La Spezia - “Penso che sia cambiato qualcosa, se vogliamo fare qualcosa di diverso dobbiamo cambiare l’atteggiamento come nell’ultima gara. E poi essere affamati di punti. Ora parlare di moduli è inutile, bisogna vincere i duelli e andare forte per muovere la classifica”. E’ un Vincenzo Italiano che vuole fare leva sulle motivazioni dei singoli per uscire da questa situazione. In certi passaggi è quasi un appello ai suoi ragazzi di trovare quella forza che il tecnico vede in allenamento, ma che poi in partita evapora alla prima difficoltà. “Passare questi quindici giorni dopo una vittoria è una cosa, farlo dopo un periodo come il nostro lo devi usare per mettere a posto tante cose. Ci mancavano i nazionali, in più si è fatto male Marchizza e lo perdiamo per qualche tempo. Ma abbiamo lavorato bene”.



In difesa l’emergenza è rientrata? Galabinov a che punto è?

“Ha fatto gli ultimi due allenamenti, vediamo se portarlo a Pescara o mano. Dalla prossima settimana speriamo di averlo a disposizione sin dal lunedì e averlo a disposizione dalla gara successiva. Per Capradossi nulla di grave, è rientrato come Erlic”.



Dal punto di vista psicologico ha dovuto lavorare sul gruppo, soprattutto sui giovani?

“Sono convinto che questa squadra, come tutte, quando non ottiene risultati si porta dietro qualcosa di negativo. Le sconfitte devi farle diventare meno pesanti di quanto sono. Noi abbiamo fatto anche prestazioni ottime, abbiamo pagato gli episodi. Aggrappiamoci allora sul fatto di aver proposto in vari momenti un bel gioco, la capacità di creare occasioni, di concedere poco agli avversari. Togliamo gli errori individuali che non ci hanno permesso di fare punti. A questo aggiungiamo la voglia di vincere i duelli, di buttarsi in scivolata sui palloni che stanno per uscire dal campo, di arrivare primi sulla palla, di gettare il cuore oltre l’ostacolo”.



Si aspetta che i veterani trasmettano a tutti lo spirito battagliero che chiede?

“In questa squadra ci sono Terzi, Mora, Bartolomei, Ragusa e Galabinov. Sono questi i vecchi e sono i primi che in questo momento vorrebbero uscire da questa situazione. Anche i giovani devono però convincersi di poter essere trascinatori e di portare qualcosa alla causa. Chiaro che da questi cinque devono cercare di ottenere il massimo. Io vedo una squadra che non ci sta a prendere legante a destra e sinistra, a prendere critiche e ad essere giudicata in un certo modo. Sono convito che da sabato vedremo questo atteggiamento da parte di tutti”.



Come si esce da una spirale in cui risultati e umore generale alimentano la negatività?

“Il pubblico, a parte la partita contro il Trapani in cui siamo stati giustamente fischiati e contestati, deve ammettere il fatto che cerchiamo di andare sempre il massimo. Capisco lo stato d’animo di tutta la piazza che non si aspettava questa classifica, ma più che ringraziarli e promettergli di dare il massimo a Pescara non posso fare. In questo momento non è il caso di parlare di numeri, sistemi e moduli. Questo passa in secondo piano. Io ho fatto il calciatore e mi sono trovato tantissime volte in questa situazione: non c’è stato nessun dirigente o tifoso che mi ha tirato fuori quello che avevo dentro. E’ una questione personale, bisogna mettere in campo qualcosa che forse non pensavi neanche di avere”.



I tifosi che sono venuti in sede per parlare con la dirigenza le hanno confermato la loro fiducia

“So benissimo come funziona: se le cose vanno male, è giusto ricevere delle critiche ma che siano costruttive e non inventate. Mi fa piacere che quel gruppo di tifosi poterli incontrare. Sono dalla nostra parte, sanno le difficoltà che stiamo incontrando. Ci hanno spronato a dare qualcosa di più, averli vicini e sapere che sono dalla nostra parte è motivo in più per cercare di renderli finalmente contenti di quello che cerchiamo di ottenere durante le partite. Per noi questo deve essere motivo per dare il massimo



Bidaoui e Ragusa a che punto sono?

“Bidaoui ha messo dentro ancora benzina nelle gambe. Nelle due sue presenze penso abbia dato tanto, è un giocatore che ha caratteristiche che possono cambiare l’inerzia delle gare. Lo volevo schierare dal primo minuto anche contro il Benevento, ma non se la sentiva ancora. Ora sta crescendo tantissimo, lo valutiamo in rifinitura. Se non è al cento per cento, siamo vicini. Lo vedo motivato, penso si sia recuperato un giocatore di estremo valore. Cresce anche Ragusa, cresce Mastinu e così di tutti che hanno lavorato tantissimo”.



Per Mastinu un futuro da mezzala?

“Beppe ha fatto sessanta minuti con la Primavera, spinge forte in allenamento ma è un calciatore che ha caratteristiche diverse dai centrocampisti che ho a disposizione. Lo utilizzo da mezzala ma anche da punta esterna: ha estro, batte bene le punizioni. Può essere un giocatore che per qualità ed esperienza ci verrà utile. In questo momento è un po’ più in ritardo rispetto ai compagni. Non vedo l’ora di averlo a disposizione”.



I nazionali hanno chance di giocare o gli darà un po’ di riposo?

“Maggiore è arrivato ieri, Gudjohnsen oggi, Krapikas tre giorni fa. Valuto fino all’ultimo minuti prima della gara”.



“Posso solo parlare bene di mister Cagni, mi ha fatto esordire in serie A a 19 anni. Dice che non si deve ragionare da allenatore come ragionavi tu da calciatore perché ognuno è fatto a suo modo. Ha ragione quando dice che un tempo le squadre erano quattro giovani e il resto anziani e oggi siamo invece il contrario. Bisogna allora cercare quel qualcosa in più nell’organizzazione, nel farsi un’identità. E poi dare quel qualcosa di più dopo che l’arbitro fischia: il dribbling, il tiro, l’uno contro uno... ognuno ha il suo punto di forza e lo deve mettere a disposizione della squadra. Se tutto questo si fonde, a Pescara possiamo fare una grande gara”



Anche il Pescara ha vissuto un periodo difficile

“Sono andati ad Ascoli facendo qualcosa di diverso, hanno ottenuto la vittoria negli ultimi minuti della gara. E’ una squadra forte, con giocatori che in categoria possono fare sempre la differenza: Scognamiglio, Galano, Busellato, Ciofani. Memushaj... gente che ha sempre fatto bene. Tutte vanno affrontate come se fosse l’avversario più forte del campionato. Siamo noi quelli in difficoltà e per questo dovremo andare più forte di loro”.



Andrea Bonatti