"Prima doppietta nell'anniversario della promozione del 2006: Wow!"

Maggiore celebra la promozione di quando era solo un tifoso e festeggia una giornata personalmente memorabile per una prova decisiva a Palermo.

La Spezia - "Da spezzino sono davvero felice di aver siglato la mia prima doppietta nel giorno in cui ricorre l'anniversario della storica promozione in Serie B del 2006 e spero possa essere di buon auspicio in vista di questo finale di stagione". Ci sono almeno tre buoni motivi per festeggiare il Primo Maggio in casa di Giulio Maggiore. Il giorno dei lavoratori, l'anniversario della promozione in serie B dello Spezia e la prima doppietta del centrocampista in carriera. "Sono contento di averla realizzata in una partita così importante, consentendo alla squadra di portare a casa un punto prezioso da una trasferta davvero difficile", dice al termine di Palermo-Spezia.

"Abbiamo interpretato una buona gara, avremmo anche potuto raccogliere qualcosa di più visto quanto fatto nella ripresa, ma alla fine si tratta di un punto che ci consente di pensare in maniera positiva alle prossime due partite. Okereke? Mi ha fornito due splendidi assist, dimostrando di non essere solo un grande attaccante".