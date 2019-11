"Prezzi popolari e settori popolati", gli ultras di tutta Italia uniti

La Spezia - Stadi sempre più vecchi e prezzi sempre più alti. Soprattutto per chi va in trasferta, a volte ingiustificatamente preso di mira dalla politica delle tariffe secondo la logica che "non sono tifosi miei, posso tartassarli". Per questo gli ultras di tutta Italia si sono uniti in questi giorni in una forma di protesta che consiste nello slogan Prezzi popolari per settori popolati. Uno striscione con questo messaggio è comparso questa sera fuori dallo stadio "Alberto Picco" prima di Spezia-Chievo, non necessariamente rivolto al club di casa. Contando quanto sempre più marginale diventano le entrate da ticketing per i club di calcio, ormai dipendenti dai ricavi televisivi, varare un calmiere può essere una soluzione per favorire chi ancora vuole vedere la partita dal vivo e non si accontenta di uno schermo di tablet.