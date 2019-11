“Potevamo e dovevamo chiuderla, così fa male”

La Spezia - “Sono dispiaciuto perché abbiamo sicuramente fatto un secondo tempo senza permettergli di avvacinarsi alla nostra porta. Poi quei due palloni: uno su un angolo evitabile e il secondo su cui abbiamo dormito. Buttiamo via punti importanti ma cosa devo dire ai ragazzi? Hanno condotto la partita e meritavano molto di più. Merito al Pisa che non ha mai mollato. Ci rimane l’amaro in bocca”. Mister Vincenzo Italiano è abbattuto ma non fa drammi. Ci aveva creduto alla vittoria dopo quella ripresa tambureggiante.

“Il primo tempo secondo me è stata o equilibrato, abbiamo concesso un traversone ma avevamo avuto due occasioni. Ci sta, il Pisa è un’ottima squadra. Non si può dominare sempre le partite. Matteo marcatissimo a uomo fatica a fare gioco, ma avevamo delle alternative. Dovevamo chiuderla, abbiamo avuta un’occasionissima con Gyasi e poi con Mastinu. Siamo in netta crescita e portare a casa punti oggi era importante”.



“Il cambio di Gyasi? I centimetri di Gyasi li abbiamo recuperati con Ragusa al centro. In quella zona, con un’altra ripartenza, potevamo fargli male. Ho preferito mantenere questo tipo di caratteristiche. Su quelle due palle alte dove abbiamo preso gol non ci sarebbe stato Gyasi. Non devi proprio concedergli spazio al 94esimo. Dobbiamo lavorare ancora tanto”.

Ancora una volta si finisce a parlare della poca freddezza sotto porta. “A volte sembra di poter fare nostra qualsiasi situazione, a volte il singolo non riesce a leggere bene le situazioni. Oggi abbiamo pagato pegno oltre i nostri demeriti. Sono qua che aspetto i gol di Gyasi, oggi ero convinto che potesse farlo. L’ho preferito a Gudjohnsen per poter sfruttare la sua velocità, su quella palla pensavo fosse arrivato il momento... ora è abbattuto e mi dispiace per lui e per la squadra. Ragusa ha fatto una grandissima gara, ma poi quando perdi i giudizi cambiano. Io devo fare un’analisi diversa, di una partita che ha creato sette palle gol nitide ne ha concesse tre”.