“Più concreti davanti alla porta, classifica assurda”

La Spezia - “Preparare questa partita in 24 ore è difficilissimo perché loro hanno tante soluzioni e sono molto organizzati. In poco tempo siamo riusciti a farci trovare pronti, siamo partita aggressivi per opporci alla loro fiducia dovuta al 4-0 dell’ultima partita. Abbiamo forzato perché dovevamo tornare a fare gol e a vincerla. A parte gli ultimi 45 secondi, non abbiamo concesso molto”. Vincenzo Italiano chiude l’anno come meglio non poteva, vincendo contro una squadra davvero forte e organizzata. “All’inizio della stagione creavamo tante palle gol senza concretizzare. Ragusa non giocava lì da tanto tempo, ha fatto quello che deve fare un attaccante. Chiaro che spalle alla porta si può fare meglio ma si è molto sacrificato. Se abbiamo concesso loro solo tre o quattro occasioni, credo che abbiamo fatto il massimo. La nostra vittoria credo ci possa stare sia legittimata dalle tante ripartenze”.



“Ci sono momenti e momenti durante le partite. Loro hanno quella palla lunga su Djuric che penso ogni squadra del mondo potrebbe soffrire, eppure gli abbiamo concesso molte meno palle gol di quante ne abbiano avute nelle ultime uscite”. Ferrer e Marchizza hanno avuto grande lavoro sugli uno contro uno, poi li centrocampo ha fatto grande filtro. “Bartolomei stava lì a sporcare ogni pallone, sapendo che avremmo rischiato qualcosa dietro con Cicerelli e Lombardi che puntavano i terzini. Un rischio calcolato. Con i nostri due esterni là davanti loro non potevano andare fino al limite dell’area a prendere i nostri difensori come hanno fatto contro il Pordenone”.

La classifica è migliorata. “Ma io la trovo assurda. Siamo a due passi dai playout e a due passi dai playoff. E’ un equilibrio pericoloso e i valori di tante squadre non sono ancora venuti fuori. Tutte o quasi hanno avuto almeno un periodo di crisi. Credo che nel girone di ritorno si alzerà l’asticella”. E sul mercato. “Vediamo quello che si può fare per crescere. Importante non fare danni. Oggi paghiamo un inizio brutto in cui giocavamo meglio ma non facevamo punti. Ripartire così come abbiamo terminato sarà la cosa fondamentale”.