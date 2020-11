"Perché il no al Genoa? Perché allo Spezia c'è qualcosa di straordinario"

La Spezia - “Con tutta sincerità mi ha fatto un enorme piacere la stima del direttore Faggiano, per me è stata una soddisfazione essere contattato. Ma come ho detto in tempi non sospetti. Qui è nato qualcosa di unico". Così Vincenzo Italiano risponde a Sky Sport in merito al corteggiamento estivo del Genoa. Corteggiamento che ha respinto per rimanere allo Spezia. "Un legame straordinario con la piazza, con la società e con i giocatori. Accettare è stato facile. Salvarsi qui sarebbe come vincere i nove campionati consecutivi vinti dalla Juventus per noi”.