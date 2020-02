“Pensavo fosse stregata, complimenti ai ragazzi”

La Spezia - “Una partita incredibile. Mi sono spaventato quando siamo andati sotto. Nell’arco di un campionato ci sono queste partite in cui vai sotto dopo aver creato tantissimo. Il gol è stata una botta tremenda, ma già nella ripresa siamo scesi in campo bene. La mossa di mettere Galabinov con Nzola ha funzionato perché loro si sono dovuti abbassare ancora di più. I ragazzi meritano tutti i nostri complimenti, hanno dimostrato maturità e pazienza nell’arrivare alla vittoria. Davvero bravi”. Vincenzo Italiano si tiene la testa, ma sotto le mani c’è un sorriso. Certo che la tensione gliela si legge ancora in volto. “Dopo le due traverse ho pensato fosse stregata. Sono tre punti pesanti perché oggi muoviamo la classifica da soli”.

Il Picco ruggiva come poche volte in questi anni. “Se c’è un obiettivo che vogliamo cercare è riempire ancora di più questo stadio. L’amore per questa squadra può solo crescere se ci esprimiamo così. Oggi c’erano tanti ragazzi del 98, del 96 e del 94. Siamo giovani, possiamo ancora dimostrare tanto”. Maggiore ha offerto grande contributo. “C’erano due o tre ballottaggio, ci ho pensato fino alla fine. Pensavo che oggi potesse segnare finalmente perché il suo inserimento poteva essere un’arma importante. E poi ha conquistato palloni, ha pulito tante situazioni sporche”.



Per sabato in tanti hanno finito con le pile scariche. “Nzola era sfinito. Per sabato ci sarà ancora da fare qualche rotazione. Oltre a mettere dentro gente che può fare una prestazione, vediamo a livello strategico per quel tipo di gara. Speriamo di fare le scelte giuste perché in casa dobbiamo spingere forte. Rientra Gyasi, rientra forse Erlic ma aspettiamo per dare la conferma”. Acampora dal primo minuto non si vedeva da mesi. “Su di lui ho speso parole importanti quest’estate e penso che uno con quella forza deve ottenere molto di più da se stesso. Era oggi il momento di dargli un’opportunità dall’inizio. E può fare molto molto di più: può arrivare al tiro, può sradicare palloni. Se fa questo tipo di prestazione dopo tanti mesi lontano dal campo merita i nostri complimenti. Si sta creando un certo legame tra i ragazzi, se continuiamo così mi auguro di non avere problemi”.

Per Nzola tre gol in quattro partite. “Conosce il mio gioco, ero convinto che potesse integrarsi subito con il gruppo. Vederlo sul lettino con tre borse di ghiaccio ma con il sorriso è una gioia indescrivibile. Lo vedo contento. Se gli gira tutto bene è uno che ci mette il cuore. Poi ora segna anche di testa, fondamentale su cui lo martellavo l’anno scorso a Trapani”. Sui terzini si è trovata una quadra. “E’ così, dispiace lasciare fuori Ramos e Vignali. Ci sarà bisogno anche di loro, li vedo in allenamento e vanno forte. Li esorto a non mollare come facevo con Erlic e con Terzi. Ci sarà un’opportunità anche per loro”.