“Pedalata dell'amicizia”, la organizza il Napoli Club La Spezia Azzurra

La Spezia - Il prossimo 7 ottobre, alle 19.30, presso la Sala “Rino Canfora” del Napoli Club La Spezia Azzurra, al Centro sportivo Dlf Le Giraffe, Via Fossitermi 1, prenderà vita una splendida iniziativa, denominata “Pedalata dell'amicizia” che vede protagonista il Coordinamento Fans Partenopei nel Mondo in collaborazione con l’indimenticato portierone azzurro Claudio Bandoni. Un orgoglio per l’intera realtà del nostro club ricevere la visita di un ospite tanto gradito. La causa è di quelle ti segnano, la lotta al razzismo; alla droga e alla violenza.



E’ da anni che il Napoli Club La Spezia Azzurra, si fa portavoce di messaggi di questo genere, e soprattutto grazie all’ appoggio incondizionato del Coordinamento, "lottiamo affinchè lo stadio e lo sport in genere diventino sempre più luoghi di aggregazione e passione, prevaricando interessi di altra natura che ne pregiudicano sicurezza e senso civico.

Pertanto, invitiamo tutti coloro che perseguono la via del rispetto e dei valori, a presenziare a questa, che vuol essere esclusivamente un’iniziativa aggregante dall’alto senso civico, tralasciando ogni qualsivoglia forma di distinzione dalla fede calcistica alla provenienza socio/geografica/culturale". La festa oltre all’intervento del Campione Claudio Bandoni, vedrà offerto dal Napoli Club La Spezia Azzurra un ricco buffet a consolidazione della splendida serata che ci auguriamo di vivere insieme a tutti voi.