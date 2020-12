"Peccato, questa è stata la nostra migliore partita"

Italiano amareggiato per la sconfitta: "Potevamo essere più svegli in area avversaria. Sapevamo che certi errori andavano evitati, ma giocando così ci toglieremo belle soddisfazioni in stagione".

La Spezia - “Siamo stati noi a fare la partita e a concedere i gol alla Lazio. Erano situazioni in cui eravamo pronti a non sbagliare, perché conoscevamo l'atteggiamento della Lazio. Sapevamo che sono fenomenali in ripartenza e noi potevamo fare cosa diverse in quei frangenti. Questa secondo me è la nostra migliore partita stagionale. Non ho detto niente ai ragazzi a fine primo tempo, ora gli dirò che bisogna evitare anche il minimo errore”. Così Vincenzo Italiano al termine di Spezia-Lazio 1-2 ai microfoni di Sky Sport.

“La strada è questa, noi la percorreremo. Non aspettiamo gli avversari per poi reagire, cercheremo sempre di affrontare le gare con lo spirito visto oggi. A parte quelle due ripartenze, abbiamo fatto tutto quello che ci siamo detti. Chiaro che ora c'è amarezza, soprattutto quando perdi così. In alcune situazioni potevamo essere più svegli e avremmo segnato di più. Alla decima giornata, se queste sono le prestazioni, da qui alla 38esima possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Bravi i ragazzi, hanno messo sotto una squadra che tre giorni fa ha vinto a Dortmund”.