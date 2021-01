“Paghiamo le ingenuità e i nostri limiti caratteriali”

La Spezia - “Penso che anche oggi possiamo recriminare per un pareggio ch sarebbe stato giusto. Il Verona è una squadra fortissima e rimanere in inferiorità è pesante in questa categoria. Paghiamo le ingenuità, qualche limite caratteriale e lasciamo punti per strada. Sapevamo che il nostro campionato sarebbe stato questo. Siamo in lotta con le altre e speriamo di esserci fino alla fine”. Così Vincenzo Italiano al termine di Spezia-Verona.

Nzola troppo solo? “Noi arriviamo negli ultimi metri e dovremmo metterci più concretezza. Ci vorrebbe una mano in chiave realizzativa, noi abbiamo esterni che sono attaccanti veri e propri. Sì, ci stanno mancando i gol. Oggi abbiamo concesso poco e creato, ma poi per questo non portiamo a casa punti”.

Ora a Napoli contro una delle grandi. “Questa è la nostra dimensione e sappiamo che dovremo lottare per mantenere la categoria. Prepareremo questa partita come le altre, archiviando già questa sconfitta. Andiamo per metterli in difficoltà e crescere il prima possibile per non ritrovarci a recriminare come oggi”.