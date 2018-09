"Pagate a caro prezzo le uniche occasioni concesse"

Marino mastica amaro: "Non ci siamo limitati a difenderci e non abbiamo sofferto granché: il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto".

La Spezia - "Penso che la mia squadra abbia interpretato una buona gara, nella quale Manfredini è stato impegnato poche volte, mentre noi abbiamo creato più di un'occasione limpida, quindi è un vero peccato tornare a casa senza punti; complessivamente abbiamo tenuto bene il campo per tutta la partita, contenendo il Verona e pagando a caro prezzo le uniche due occasioni concesse". Così Pasquale Marino al termine di Verona-Spezia, terza sconfitta consecutiva fuori casa. "E' oggettivamente una sconfitta immeritata per quanto si è visto sul campo nell'arco dei novanta minuti disputati, non ricordo occasioni limpide dei padroni di casa, ma alla fine ci troviamo a fare i conti con un risultato negativo e dispiace veramente tanto".



"Non ci siamo limitati a spezzare il gioco dei nostri avversari, ma abbiamo cercato di proporre calcio, provando a tenere lontano dalla nostra area gli uomini di Grosso e non consentendo così a Pazzini e compagni di trovare con facilità lo spazio per la conclusione. Il Verona ha un organico di primissimo livello, ha individualità davvero importanti e gioca con organizzazione: è una delle tre, quattro grandi favorite di questo torneo; ripeto, sono contento di come i miei ragazzi hanno saputo affrontare una squadra forte come il Verona, scendendo in campo senza paura e rispondendo colpo su colpo, ma negli episodi non siamo stati fortunati".