"Ora sto bene, ho bisogno di giocare. Scegliere Spezia non è stato difficile"

La Spezia - Federico Ricci e Antonino Ragusa insieme. “L’anno scorso sono rimasto tre giorni a Sassuolo per riuscire ad averli, ma non c’erano le basi economiche per riuscirci. Quest’anno invece ci sono riuscito. Il suo curriculum lo conoscete. E’ un ex centravanti - visto che tutti mi chiedevano un centravanti - ma gioca anche sulle ali”. Così lo presenta Guido Angelozzi, che lo ha voluto con sé a Sassuolo qualche anno fa e ora lo ritrova dopo averlo cercato per almeno un paio di sessioni di mercato.

Siciliano come il direttore generale, viene da un serio infortunio. “Ma ora sto bene. Ho fatto tutto il ritiro con il Verona, giocando ogni amichevole. Ero già rientrato nel mese di maggio, poi essendo fine stagione abbiamo preferito non rischiare anticipando i tempi - spiega in merito all’infortunio da cui è reduce - Venendo da un’annata in cui abbiamo vinto il campionato non era semplice lasciare Verona. Però avevo bisogno di giocare. Lì avevano fatto delle scelte, io ho preferito anche scendere di categoria per potermi mettere in mostra. Scegliere lo Spezia non è stato difficile”.



Il Livorno sembrava poter anticipare gli aquilotti. “La presenza del direttore è stata importante. Gli ex compagni che trovo qui? No, li ho chiamati solo a cose fatte. Non ho rifiutato il Livorno, ho scelto lo Spezia. Pensavo fosse la scelta migliore per me”. Avrà il numero 32. “Ho fatto tutti i ruoli d’attacco: a destra, al centro e a sinistra. A Cesena per buona parte della stagione ho fatto il centravanti e lo faccio volentieri. A Sassuolo ho giocato anche a due. La serie B? Imprevedibile. Nessuno si aspettava Lecce e Brescia in serie A l’anno scorso. Tutti hanno un periodo di crisi, poi ci sono i playoff che sono un campionato a parte”.

Per lui sembrava spalancarsi la porta di una big in passato. “Il primo anno a Sassuolo ho fatto abbastanza bene. Il secondo un po’ meno, poi è cambiato l’allenatore e sono mutate le mie prospettive. Mi sarebbe piaciuto rimanere in neroverde ma io preferisco sempre andare a giocare e quindi ho scelto Verona”. Conoscerà questo pomeriggio Italiano. “Ho visto la partita con il Crotone. Ho visto una squadra che vuole giocare e sa cosa fare in campo”.



Andrea Bonatti