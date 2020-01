"Oggi Spezia coraggioso, è un'iniezione di fiducia"

La Spezia - “Oggi per noi è un motivo di orgoglio. Temevamo la partita, giocarla così e vincerla sarà un'iniezione di fiducia enorme per una squadra giovane come noi”. Vincenzo Italiano coglie forse la vittoria di maggior prestigio della stagione. “Penso che il Crotone non si aspettasse uno Spezia così coraggioso, qui dove i padroni di casa prendono a pallonate tutti e concedono pochissimo. Noi ci abbiamo messo del nostro e forse abbiamo sfruttato una giornata così così da parte loro. Sfruttare le lacune degli avversari è in ogni caso un merito”.

Quel gol a inizio ripresa rischiava di far cambiare la partita. E invece... “I giovani ti danno tanto ma possono anche fare qualche errore. Il rigore era evitabilissimo. Ma abbiamo messo subito palla a terra e giocare mentre in passato sparavamo il pallone in tribuna. Bravi a non disunirci e continuare a giocare e bravi Federico Ricci, Acampora e Galabinov. Chi subentra deve sempre portare una marcia in più”.

Si conferma un generale momento di forma della rosa. “I ragazzi stanno tutti bene, a malincuore devo rinunciare a uno come Federico Ricci. Una scelta strategica, perché ne avrei messi 15 in campo oggi. Oltre a lui ci sono altri ragazzi che spingono forte in allenamento. Se vogliamo proseguire così dobbiamo spingere tutti e accettare le scelte che sono sempre fatte in funzione del gruppo. La nostra crescita deve ancora continuare”.