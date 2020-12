"Nzola molto colpito da quello che è capitato ma domani ci sarà"

La Spezia - Ci sarà Mbala Nzola al centro dell'attacco dello Spezia che domani sera farà il suo esordio al Picco in Serie A contro il Bologna. Una sfida importante per la classifica nella quale gli aquilotti riabbraccerranno l'attaccante dopo la trasferta di Crotone. “Ci è dispiaciuto tantissimo non averlo con noi sabato – ha detto oggi Italiano – ha avuto un problema personale, non stava bene perché quello che è capitato lo ha colpito e disturbato molto. Mentalmente non era al 100% e abbiamo deciso di non potarlo ma ora è recuperato, si è allenato ed è disponibile per domani”.