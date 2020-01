“Non pensiamo agli obiettivi ma a vedere lo stadio pieno”

La Spezia - “Adesso è il momento di spingere”. Tra risultati, mercato e classifica, erano mesi che non si respirava un’aria simile attorno allo Spezia. Vincenzo Italiano ha battuto sul lato psicologico per tutta la settimana. Chiede di tenere la testa concentrata per la sfida al Pordenone, oggi in zona promozione diretta. “Nessuna negatività deve entrare in squadra. Siamo giovani e abbiamo margini mostruosi di miglioramento. Il ferro è caldo e va battuto, ho abbondanza e vedo una competizione che sta portando vantaggi a tutti. Siamo carichi e speriamo di ripetere la bella prova di domenica scorsa”. Ma non si parli di sfida per il salto di qualità. “Penso che oggi serva continuità. Sappiamo che ancora tanto può accadere e che abbiamo le risorse per affrontare ogni difficoltà. A Pescara eravamo all’ultima spiaggia, ora invece possiamo vivere le gare in maniera molto diversa. Ma è lunga, parlare di obiettivi non è per noi. Rimane un partita importante”.



A Crotone una delle migliori prestazioni dell’anno. “L’abbiamo interpretata molto bene, sapevamo che nelle difficoltà avremmo dovuto reagire diversamente da quanto visto in altre gare. Dopo il loro rigore siamo rimasti costanti nel nostro gioco, con coraggio e personalità da parte di tutti. Anche i subentrati sono stati oltre ogni aspettativa”. La crescita negli ultimi mesi è davvero esponenziale: 11 risultati utili sulle ultime dodici partite. “C’è grande attenzione in allenamento e grande spirito di sacrificio in partita. Eravamo partiti molto male e questo ci ha insegnato che non possiamo mai sbagliare neanche un allenamento. Quando poi riporti questo spirito anche in campionato, allora vuol dire che stai facendo la cosa giusta”.

Il Pordenone però ha fatto tante vittime illustri in campionato. “Vengono dalla prima sconfitta casalinga e vorranno tornare a correre forte perché quando sei secondo punti a rimanerci. Fuori casa hanno vinto tante partite, sono tosti e rodati perché si conoscono bene dall’anno scorso. Pericolosi su palla inattiva, come sappiamo bene avendoci perso l’andata. Il gioco in verticale può metterti in difficoltà. Abbiamo esami difficili uno dietro l’altro”.



Il mercato gli porta due attaccanti e un difensore sinistro di spinta. “Sono contento per come Nzola si è integrato velocemente, i compagni lo hanno accolto molto bene. Di Gaudio è un elemento di assoluto valore, non gioca da un po’ ma si è sempre allenato forte. Diamogli il tempo di ritrovare il campo, di mettere il piede sull’erba e poi di esprimere il suo valore. Più qualità abbiamo e più si alza il livello di tutto il gruppo. Marchizza? E’ un ragazzo che, se continua con questo livello di applicazione, può migliorare settimana per settimana. Può fare il centrale di sinistra, può fare il terzino e ha dimostrato di saper arrivare sul fondo e mettere assist. Non si deve fermare”.

Certo che la classifica non chiude la porta nessun obiettivo. “Nessuno è spacciato e nessuno può ritenersi tranquillo. Tutti cercano di migliorarsi. C’è chi ha dovuto muovere tante pedine, noi abbiamo potuto intervenire in maniera leggera. Il campionato è duro e lungo, con tre punti sei a ridosso della zona play off e con tre partite sbagliate sei in basso. Le altre squadre si sono rinforzate, non abbassiamo le antenne. Sono gli ultimi tre mesi e non bisogna dare nulla di scontato. Dico ai ragazzi di non pensare però alla classifica, ma solo a fare bene e migliorarsi. Mi piacerebbe riuscissimo a vedere lo stadio pieno e la squadra avversaria che si mette paura solo per dover scendere in campo al Picco”.