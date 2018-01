“Non è una gufata: lo Spezia di Gallo può fare i play-off”

La Spezia - “Nell’arco della partita credo che il risultato sia giusto. Sapevamo che lo Spezia in casa è un rullo compressore e sinceramente ha dimostrato di essere in salute. Siamo relativamente soddisfatti, anche se mi aspettavo un gioco più veloce da parte dei miei”. Bruno Tedino si prende un punto che lo tiene primo in classifica e alla fine ha parole di elogio per il suo amico Fabio Gallo e di simpatia per la piazza spezzina. “Lo dico con simpatia nei confronti dello Spezia e di Gallo, giuro che non gufo: lo Spezia deve ambire a fare i play-off perché ha una rosa importante e lunga. E’ una squadra che deve ambire a questo risultato”. All’andata una squadra ben diversa. “Lo Spezia di Palermo non è lo stesso Spezia di oggi, perché sono arrivati giocatori esperti e di categoria che aiutano Fabio a giocare un calcio di buonissimo livello. Meritano i 31 punti, lui è un allenatore eccezionale e lo era già in campo. Il rombo facilita la manovra di giocatori di qualità come Bolzoni, Pessina, Maggiore e Mastinu. Ha messo in condizioni lo Spezia di fare un buon calcio”.