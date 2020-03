"Non butto via tutto, ma archiviamola in fretta"

La Spezia - “Una domenica in cui potevamo fare molto di più. Sotto di due gol era difficile, ma eravamo comunque riusciti ad accorciare e riprendere in mano la partita. Abbiamo concesso un'unica ripartenza nel secondo tempo e lì la partita si è chiusa. Sul 2-1 potevamo comportarci diversamente. Una giornata storta, da archiviare in fretta”. Così Vincenzo Italiano incassa il brutto risultato di Castellammare di Stabia, figlio di tante disattenzioni e di un partita non giocata con la stessa intensità degli avversari per tutto il primo tempo. “Normale che la Juve Stabia in casa vada su ogni pallone e cerca di non farti respirare. Ci sono riusciti ma noi abbiamo avuto diverse occasioni in cui abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Non è stato un match da buttare totalmente, ma è andata così. Per noi cambia poco, dobbiamo pensare a preparare la partita con l'Empoli nel modo giusto”.



Tre partite sul sintetico e solo due punti. “E' difficile per una squadra che non è abituata, è una superficie diversa da quella su cui ci alleniamo. Ma non sono qui a trovare alibi. Le opportunità per segnare le abbiamo avute comunque, se avessimo messo maggiore attenzione saremmo a parlare di altro”. Fino a poche ore dal fischio d'inizio non c'era la certezza di giocarla. “Tra sintetico, stadio vuoto e le voci avevo detto che ci sarebbero state da trovare subito forti motivazioni. Era una situazione surreale e in più l'abbiamo anche persa”.

Sul rinvio del campionato, richiesto dall'assocalciatori. “Io adoro questo sport, ma quando c'è di mezzo la salute è quella la sola cosa da salvaguardare. Aspettiamo indicazioni e ci comporteremo di conseguenza”.