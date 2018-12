"Noi sette mai stati in curva prima, accettiamo l'invito degli ultras"

L'appello ha fatto breccia.

La Spezia - La forma non è sostanza, ma parlare con il cuore in mano apre le porte. E scegliere un messaggio positivo fa opinione. Così questa mattina a Città della Spezia arriva la mail di Augusto che parla a nome di un gruppo di amici. Hanno letto l'invito della Curva Ferrovia (qui l'articolo) che promette di creare un clima distensivo e capace di coinvolgere tutti e hanno deciso di crederci. "Abbiamo accettato l'invito: sette biglietti in curva da spezzini che non sono mai stati in curva o addirittura mai al Picco!". Una fiducia da ripagare.