"Nessun turn over, prima lo Spezia e poi penseremo al Liverpool"

La Spezia - "Tutti a disposizione tranne Caldara e Malinovksy. Io al turn over non credo, si gioca ogni gara al meglio delle proprie possibilità. Per noi domani è il primo giorno del campionato, non ci saranno più le nazionali fino a marzo. Giocheremo fino a dicembre ogni tre giorni e ogni partita per noi è importante". Gian Piero Gasperini così sulla partita di domani contro lo Spezia. L'Atalanta prova a non pensare al Liverpool che la attende a metà della prossima settimana in Champions League.

"Lo Spezia è una squadra organizzata, che sta bene e ha già fatto 8 punti. Ogni partita ha le sue difficoltà, voglio la migliore Atalanta. Per noi ha una sfida con dei punti interrogativi". In otto sono rientrati solo oggi. "E' indubbiamente un problema, per noi come per altre squadre. Dobbiamo però passare sopra a tutto. Non possiamo cambiare il calendario".

Dopo l'ultimo stop delle nazionali l'Atalanta perse male. "Il valore del Napoli ed il valore dello Spezia sono diversi. Anche allora la affrontammo dopo una sosta. Ma sono elementi che sappiamo, non possiamo cambiare questo contesto. Però possiamo, rispetto all'ultima sosta, essere più continui".