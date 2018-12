“Nel secondo tempo la stanchezza si è fatta sentire”

Mora: “Penso di esser cresciuto assieme alla squadra nelle ultime partite, speriamo di continuare a farlo anche nel 2019”.

La Spezia - In mixed zone è intervenuto Luca Mora, autore ancora una volta di una prova convincente. Il centrocampista si è detto rammaricato di non riuscire più a trovare la via della rete da tempo, ma felice per il risultato che, secondo lui, alla fine è giusto. “Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? C’è da esser contenti - dice il centrocampista - perché era la terza partita della settimana contro una bella squadra. Credo che abbiamo disputato un grande primo tempo, poi è uscito il Lecce. Ci tenevamo a vincere e purtroppo non ci siamo riusciti, ma non abbiamo nemmeno perso. Alla fine il pareggio è giusto. Rimaniamo attaccati al treno delle prime. Da un paio di mesi abbiamo cambiato marcia, anche in trasferta. Adesso riposeremo e cercheremo di continuare così. Il gol sfiorato da parte mia? Ahimè, è un anno e mezzo che non segno, non sono abituato, ma prima o poi il goal arriverà. Perché abbiamo sofferto il Lecce nel secondo tempo? Ci hanno messo sotto soprattutto nel piano del ritmo, abbiamo pagato la stanchezza della terza partita ravvicinata e il viaggio da Crotone. Il problema alla gamba? Solo un piccolo crampo. Sono consapevole di non aver incominciato bene qui l’anno scorso. Penso di essere cresciuto nelle ultime partite e spero che il 2019 sia un anno ancor migliore”.



Marco Passalacqua