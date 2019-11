"Nel calcio ancora tanta gente disposta a vendersi"

La Spezia - La corruzione, le scommesse e il match fixing sono ancora in mezzo a noi. La pace relativa che si vive tra uno scandalo e il prossimo non deve far pensare che il peggio sia alle spalle e che il calcio sia "guarito". A mettere in guardia tesserati e club ci pensa l'Integrity Tour della serie B, che tocca tutte le piazze della cadetteria per un faccia a faccia che vuole rimanere impresso nelle teste dei calciatori. Organizzato storicamente dal Credito Sportivo insieme alla Lega B, da quest'anno si aggiunge il contributo dell'Associazione Italiana Calciatori. "La nostra sensazione è che ci sia ancora tanta gente disposta a lasciarsi avvicinare. E che obiettivo siano sempre più i giovani ce lo dicono i dati", dice Andrea Fiumana dell'AIC.



Non a caso gli incontri riguardano le prime squadre, ma anche le formazioni primavera e le under 17. Massima allerta dunque, sapendo che negli anni si è già seminata una certa coscienza. "E' sempre un argomento delicato da trattare - continua Fiumana - Nel nostro tour troviamo ragazzi disposti a dialogare in ogni caso. Oggi in molti stanno denunciando anche solo un messaggio ricevuto sui social, un fronte che sta diventando di primaria importanza perché è il veicolo attraverso cui passa sempre di più la corruzione. Noi ci mettiamo la massima disponibilità, ma la preoccupazione rimane perché abbiamo la sensazione che questo sia un Paese in cui la sensibilità al gioco è ancora alta. Ai calciatori spieghiamo che se entrano in un certo meccanismo, si trovano a dover avere a che fare con gente che non ha nulla da perdere. Cerchiamo di metterli in guardia dal fatto che possono trovarsi di fronte personaggi disposti a comprarli".

Si tratta di salvare lo sport, ma anche gli stessi giovani che da complici possono diventare vittime. Le intercettazioni dei casi più eclatanti degli ultimi anni dimostrano come dallo stringersi la mano alla minaccia ci passi pochissima strada. E spesso è la mano della criminalità organizzata ad allungarsi sul ricco mondo del calcio. "L’attenzione è altissima perché le infiltrazioni non sono più una teoria ma un dato di fatto - sottolinea l'avvocato Gabriele Nicolella dell'area legale Lega B - Come ogni tessuto economico fiorente, anche il calcio diventa obiettivo della criminalità. Ai calciatori spieghiamo quali siano i profili giuridici, sia sportivi che penali, a cui possono andare incontro. Bisogna conoscere le norme per poterle rispettare e sapere che ogni comportamento può essere attenzionato".



C'è una casistica che si va arricchendo ogni stagione. Il "caso Calaiò" e i messaggini a Filippo De Col solo uno di quelli che viene raccontato. "Entriamo negli spogliatoi portando esempi concreti, per far capire cosa si può fare e cosa non si può fare - spiega Alessandro Camponeschi dell'area competizioni Lega B - E poi come si deve agire quando si è invischiati in una situazione che vada oltre il lecito, con chi si deve parlare. E cosa si rischia in caso si eviti di farsi avanti".

Il prossimo fronte riguarda gli agenti dei calciatori, figure discusse da anni il cui perimetro d'azione non è mai stato adeguatamente circoscritto e normato a detta di molti osservatori. "Sì, il mondo degli agenti ci crea grande preoccupazione - conferma Fiumana - Hanno il potere economico per proporre somme importanti cash ai calciatori giovani per convincerli a entrare nelle scuderie. Somme a cui è difficile rinunciare. Ci vorrebbe una reazione, nel momento in cui si inizia a denunciare le cose cambiano. Gli atleti oggi sono circondati da tante criticità".