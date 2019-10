“Meritavamo di gioire in questo modo anche prima”

La Spezia - “Cercavamo questa boccata d’ossigeno in casa. Era impensabile non portare punti dal Picco per così tanto tempo. Abbiamo dato continuità alla partita di Pescara, che oggi ha battuto per 4-0 il Benevento. Oggi prestazione positiva, nessun gol subito e la possibilità di farne anche di più”. Vincenzo Italiano e quei sei punti che possono cambiare la stagione. “Oggi rispetto ad altre volte siamo stati più pazienti, cercando di trovare il varco giusto e quando hai Federico e Bida in giornata che ti saltano l’uomo... allora per chi abbiamo davanti si fa dura. Abbiamo rischiato i primi venti minuti su ripartenza e su palla inattiva, in cui la Juve Stabia è molto forte. Io sono convinto che, visto che in questo stadio mi tremavano le gambe ad entrare in campo da calciatore, questo può succedere anche agli avversari”.



La svolta è arrivata? “Il gol di Gudj a Pescara e quell’abbraccio da parte di tutti i componenti è stata la svolta. Una vittoria che mi auguro ci abbia sbloccato la testa, le gambe e anche il cuore. In poche partite non siamo stati all’altezza della situazione. Abbiamo pagato gli errori ma meritavamo di gioire prima. Se cresciamo in personalità e carattere, ad avere il giusto approccio... forse ci possiamo togliere qualche soddisfazione”.

L’islandese e Mora sono usciti malconci. “Come sta Gudj? Per lui penso siano solo crampi. Tra emozione, tensione pre gara può succedere. Mora sembra gestibile senza nessun problema”. Buoni segnali anche da Federico Ricci. “Federico in questo momento vuole velocemente, forse troppo velocemente, tornare quello di zinio campionato in cui gli riusciva tutto. Io gli consiglio di lavorare con il terzino e la mezzala perché gli avversari ci studiano e sanno che lui è pericoloso quando rientra in campo. Oggi l’ho visto molto meglio in ogni caso”.

Per il tecnico anche il primo giallo dalla panchina. “Per me c’era rigore su Ricci e poi espulsione per il fallo da dietro su Bidaoui. Ho chiesto quello da regolamento. Pazienza, prima ammonizione dell’anno per me”.