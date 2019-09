“Ma quale piano triennale, la pazienza e’ finita”

La Spezia - “Quando parlavo del fatto che qualcuno ci ha goduto per la sconfitta non parlavo di questa stagione. Ad ogni modo quella è stata una battuta, ragazzi. Se vedo cose strane? Non ho detto quello, ma di sicuro abbiamo sbagliato”. Capo chino e poche, pochissime parole quelle di Guido Angelozzi, chiamato a gran voce ai cancelli dello stadio per ascoltare gli improperi dei tifosi rimasti. Non più duecento come all’inizio ma una cinquantina che incontra il diggì aquilotto quando sono le 17,50. Quindici minuti a senso unico anche perché il dirigente siciliano non fa altro che ascoltare. Tante le contestazioni, sia sul piano prettamente calcistico sia per quel che riguarda la conduzione societaria: “Ci chiediamo come può succedere che Iemmello esulti e ci sbeffeggi e nessuno, nemmeno il capitano, va a prenderlo e dirgli qualcosa. Si faccia portavoce di questo messaggio, direttore: se becchiamo qualche giocatore in centro a bere un bicchiere stavolta non staremo zitti. Spezia non è un villaggio e il rispetto si deve avere anche per queste cose. Non si va a fare l’aperitivo in centro quando perdi e fai le brutte figure. Riferiscilo a tuti, dal terzo portiere all’attaccante. Se li becchiamo, gli passa la voglia di bere”. Beh, il messaggio ci sembra piuttosto chiaro.



Ma non finisce così e ad Angelozzi i tifosi della Ferrovia ricordano anche altro: “Volpi deve fare chiarezza invece di andare a Chiavari a vedere l’Entella. Ma non lo vedete che facciamo campionati senza senso? Parlate di progetto triennale ma quale progetto: ma credete che siamo scemi? Non abbiamo mai contestato in questi anni, nemmeno quando abbiamo perso i playoff in casa col Cittadella. La pazienza è finita: a voi tutti non frega nulla, dal presidente ai dirigenti, ai calciatori. Se la proprietà non è più interessata, lo dica e agisca: voi andrete via prima o poi, noi invece rimaniamo qui. Dovrebbe venire Volpi a spiegarlo perché il pesce puzza sempre dalla testa”. Ad Angelozzi chiedono di Italiano ma il diggì non ne vuole parlare e chiede di prendersela con lui. Non manca un riferimento a Galabinov: “Mentre noi siamo qui a pagare biglietti e trasferte, lui è a casa. Angelozzi non ci prenda in giro, questa settimana devono stare chiusi in casa alle 20”.