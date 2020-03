"Lo Spezia in lizza per la A, ora giochi a mente libera"

La Spezia - "Sono contento che lo Spezia società si sia fatto sentire. Credo che domani sera possa essere la forza del Picco a dare una spinta a ripartire subito". Quanti ricordi nella testa di Francesco Zizzari. La piazza spezzina che ribolle di entusiasmo come non si vedeva da tempo, il Pescara con cui ha giocato dieci anni fa con Eusebio Di Francesco in panchina, il ritorno del suo ex capitano Max Guidetti, i riflettori sul suo compagno di corso Vincenzo Italiano. Tante emozioni da condividere insieme all'amore per il calcio, al rispetto per il gioco che esprime la delicatezza con cui tocca ogni argomento.

Anche quello dello scontento, forte, arrivato da Via Melara senza scadere nel patetico e nel vittimismo che è il vero rischio in questi casi. Prima le parole di Angelozzi a caldo dopo la conduzione di gara dell'arbitro Volpi al Vigorito. Poi, a freddo, il rincaro del presidente Chisoli, uno che per fargli perdere l'aplomb bisogna davvero mettercela tutta. "Ho visto la partita e si percepiva un po' di sudditanza. Eppure, distacco in classifica a parte, Spezia e Benevento stanno lottando per lo stesso obiettivo. La partita è stata di certo rovinata dall'espulsione di Mora. Magari avrebbe vinto il Benevento lo stesso, ma fino all'espulsione non c'era questa sensazione".



E dire che gli sfoghi contro i fischietti in questi anni si contano sulle punta delle dita, mentre c'è chi ne fa la preghierina prima di andare a letto di ogni settimana. Il più clamoroso quello di Luigi Micheli dopo il famoso rigore non fischiato su Piccolo nei play-off del 2016, l'ultima volta in cui i bianchi furono così vicini alla serie A. "Non è facile per il club Spezia che non ha un patron al seguito della squadra durante la settimana. Il Pescara di Peppe De Cecco in cui ho giocatori era così: si parlava ogni giorno con lui, si facevano cene, si giocava a pronosticare chi avrebbe segnato e si discuteva del campionato ogni minuto. Questo è un aspetto che ha una gestione diversa allo Spezia, ma nonostante tutto la società ha dimostrato la sua presenza. Io ho avuto grandi allenatori che mi hanno insegnato che i bravi arbitri sono quelli che non vedi mentre fanno il loro mestiere, non creano tensioni o situazioni spiacevoli".



Quei grandi allenatori sono appunto Di Francesco, ma anche Mandorlini e Allegri. E Italiano? "Lo sto seguendo dal primo giorno, conosco bene Turati che è nel suo staff e con lo stesso Italiano ho fatto il corso UEFA B a Coverciano. Si vedeva da subito che aveva idee che potevano fare la differenza se il gruppo lo avesse seguito, non facile arrivando da un esperto come Marino. Ci voleva tempo, all'inizio i risultati non hanno sorriso e qui la bravura è stata in Angelozzi, uno dei migliori in Italia nel suo ruolo, ad avergli dato fiducia. Calcisticamente parlando è bellissimo lavorare con professionisti così perché ti mettono nelle condizioni di conoscere l'avversario e lavorare in funzione della partita. Non dico che la domenica o il sabato poi è tutto facile, ma è un vantaggio importante”.

Nessun cuore da tifoso, l'onestà intellettuale di Zizzari è nella rubrica del telefono. "Il primo che ho sentito sabato è stato Nicolas Viola, perché per me è un giocatore che non c'entra nulla con la serie B. E' un ragazzo che con Ciccio Cozza alla Reggina veniva ad allenarsi fuori orario per imparare a battere le punizioni. Per questo oggi gli vedi fare certe cose in campo, ha una fame calcistica tale che merita altri palcoscenici. Cito lui, ma potrei citare anche Mancosu con cui giocavo a Siracusa insieme a Massimo Coda. E' arrivato tardi in serie A ma mi fa piacere vederlo lì. Il calcio ti dà opportunità, la fortuna ti aiuta a prendere magari il treno giusto. Due che meritano di fare la stessa strada sono i gemelli Ricci per me".



Magari con la maglia dello Spezia. "La serie B è la più difficile da pronosticare. Ogni anno esce una sorpresa e spero che oggi sia lo Spezia. Ha un vantaggio netto su Frosinone e Crotone, ovvero poter giocare senza l'assillo di farcela. Le altre invece devono vincere per forza, hanno speso e sono state costruite per questo. Molto importante sarà il prossimo mese, per esperienza dico che marzo è un momento fondamentale. Come ci arrivi di solito determina il prosieguo. Ci sono quattro partite che decidono se rimani in scia per il secondo posto o no. Lo Spezia può concentrarsi solo sul giocare a calcio perché sa giocare a calcio e non ha bisogno di metterla sull'agonismo. Deve solo martellare con il suo gioco. Ha vinto a Crotone e Perugia, sono partite da salto di qualità che ti portano un entusiasmo che in questo sport è fondamentale. La città lo ha capito, l'atmosfera è diversa”.



Lo Spezia di oggi sforna spezzini nel professionismo ogni anno. Qualche anno fa era tutto diverso. "Quando io ero allo Spezia, allenarsi con Mandorlini e la prima squadra era già un successo. L'ambiente Spezia era diverso e soprattutto non c'era la solidità societaria di oggi. E' la certezza di avere le spalle larghe che ti dà il tempo di programmare le cose e di lanciare qualche giovare, senza quella tranquillità servono risultati subito e guardare al futuro a medio termine diventa difficile. A Pescara lo hanno fatto con Verratti per esempio, aspettando che mettesse a posto alcune caratteristiche fisiche. Poi i frutti si sono visti. Io ai miei tempi mi sono trovato catapultato in una realtà con meno certezze e ho dovuto mettere da parte la voglia di emergere a Spezia per andare in altre piazze. Così mi sono trovato a tornare magari da avversario rimpianto con il Pavia. Non fu una rivincita perché una rivincita non l'avrei mai voluta, ma ha fatto capire a tanti quanto lavoro c'era stato. Maggiore, Vignali e gli altri ragazzi di proprietà oggi hanno condizioni ideali per sbocciare".



Oggi tutto quello che ha imparato sul campo lo trasmette ai ragazzi della sua accademia Professione Calcio SZ11. Ogni lunedì al Trincerone, grazie all'amico Massimo Melucci, gruppi di ragazzi dai 7 ai vent'anni vanno da lui per migliorarsi. "Tutto è nato la scorsa estate insieme a Leonardo Pettinari che era mio compagno al Ravenna. Sono Mettiamo a disposizione la nostra esperienza agli allievi, alcuni dei quali giocano in serie D ed Eccellenza, con allenamenti individuali studiati in base al singolo atleta. Viene fatta una scheda personale e individuati obiettivi specifici e mirati. Una cosa che sta prendendo piede, che ho scoperto qualche anno fa facendo un corso a Roma e si rivolge a chi vuole fare del calcio una professione. Allenare è qualcosa che vorrei approfondire, in futuro prenderò il patentino UEFA A e un domani mi piacerebbe essere in panchina per condividere la mia esperienza".