“Lo Spezia gioca un gran calcio, volevamo fare un’altra partita”

Il tecnico del Venezia si tiene il punto ma non può esaltare la sua squadra.

La Spezia - “Complimenti allo Spezia perché gioca un gran calcio. Avevamo preparato una partita differente ma non ci è riuscito assolutamente nulla. Bisogna considerare che ci sono gli avversari e che possono essere più bravi di te. Avevamo fatto discretamente all’inizio, la bravura di questa squadra è stata di restare in partita anche nella sofferenza”. Ricomincia con un punto in trasferta il campionato di Walter Zenga alla guida del Venezia. Schiacciata dallo Spezia, la sua squadra si è chiusa e ha resistito trovando poi anche un vantaggio a dir poco inatteso. “Bruscagin ha preso un calcio al polpaccio e l’ho dovuto sostituire, volevo fare altri cambi fino a quel punto. Abbiamo portato a casa un punto che per il percorso della salvezza è importante. Mi avrebbe piaciuto portare via un punto creando di più e giocando un po’ meglio. Non sempre si può avere tutto dalla vita”.

I complimenti ai padroni di casa sono sinceri. “Il potenziale dello Spezia è di categoria superiore, contando che manca anche Galabinov. Bidaoui ci ha messo in difficoltà perché non raddoppiavamo e non scalavamo bene. Ma non posso pretendere da Zennaro, che è un 2000, qualcosa che gli arriverà se crescerà. In Italia basta una partita a ben fatta e si parla di Juventus...”.

Il Venezia è un work in progress? “Io sono contrario al mercato aperto con le partite in corso. Non capisco come si possa giocare con il mercato ancora attivo. A noi sono arrivati due giocatori giovani, Rossi e Lombardi, che non scendevano in campo da tanto ma che ci potranno dare entusiasmo. Se mi aspetto qualcosa? Devo fare i conti con i numeri. La mia filosofia è sfruttare al massimo quello che ho. Se arriverà qualcuno sicuramente sarò più contento”. Infine, nessun caso Litteri. “Mi è sempre piaciuto, io sono arrivato che era infortunato e si è infortunato di nuovo dopo quattro partite. Ora ha anche l’influenza. Non c’è scelta tecnico, c’è 38 di febbre”.