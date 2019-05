"Leonardo Gaspani non poteva essere materialmente ai campionati"

La Spezia - “In relazione a quanto apparso sulla Vostra testata giornalistica in data 20/05/2019 ovvero relativamente alla mancata autorizzazione della ASD Basket Giovani C. Papini Uisp La Spezia alla partecipazione del proprio tesserato Leonardo Gaspani ai Giochi Nazionali Studenteschi in programma dal 20 al 24 maggio a Massa, l’Associazione stessa, a tutela della propria immagine, a mezzo del proprio professionista di fiducia Avv. Tito Spiccia, tiene a precisare quanto segue: Leonardo Gaspani della annata 2005, avrebbe, sì, potuto partecipare ai suddetti Giochi, ma è dato di fatto che al contempo, lo stesso Atleta, dovesse disputare e quindi preparare le semifinali play-off del Campionato Regionale Fip Under 15 con partite in calendario per giovedì 16 maggio, domenica 19 e giovedì 23 maggio. Gli istruttori, in accordo con l'Associazione Papini, hanno quindi propeso per la tutela e l'integrità fisica, nonché per l'attività primaria del giovane Tesserato, attività e lavoro costante che ne hanno fatto uno tra i prospetti più interessanti per tutto il movimento regionale giovanile della Liguria. Va data lettura approfondita alla decisione di privilegiare il campionato giovanile in corso: non sarà da intendersi come una scelta esclusivamente personale o della Associazione di appartenenza, piuttosto una forma di rispetto per i compagni di squadra di Leonardo, compagni che ovviamente gareggiano contando sulla sua partecipazione incondizionata per il raggiungimento di un traguardo inseguito da tutti per una stagione intera. Tale forma di rispetto è da intendersi quale elemento fondamentale, valore imprescindibile nello sport in generale. La scelta è quindi stata debitamente ponderata e solo in tal senso ne va data lettura. Con l’odierna precisazione l’ASD Basket Giovani C. Papini Uisp La Spezia tiene quindi a precisare, tutelando la propria immagine nell’equilibrio tra formazione scolastica, impegni formativi e attività sportiva agonistica, che tale decisione, come ogni altra inerenti i propri tesserati, è e sarà sempre presa in futuro dopo un doveroso approfondimento. Spiace, d’altro canto, che per un coincidente quanto casuale impegno sportivo agonistico, non sia stato possibile partecipare ad entrambi gli eventi: invero, di ciò ne è certa l’Associazione, il primo a dispiacersene è proprio Leonardo.”