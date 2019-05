"Lascio una piazza che mi ha fatto sentire bene"

Marino ha lasciato la città per tornare in Sicilia. "Dispiace enormemente, non c'erano le condizioni per contnuare. Altre squadre? No, ho passato dieci giorni in famiglia".

La Spezia - La valigia è chiusa, la strada imboccata. Pasquale Marino lascia la città nel primo pomeriggio dopo aver raccolto gli effetti personali che aveva lasciato in città. Era venuto in aereo volando su Pisa, riparte invece con il suo suv tedesco con cui ha fatto la spola tra il Ferdeghini-Intels e il Comunale di Follo per tutto l'anno. Un lungo viaggio verso la Sicilia dove lo attende la famiglia ancora toccata dall'improvvisa scomparsa di Pino Coppola, il padre della moglie Katia. Un concorso di sensazioni negative che si sono accavallate in queste ultime settimane, concorrendo all'epilogo che nessun tifoso voleva vivere.

"Mi dispiace enormemente lasciare un posto in cui sono stato trattato benissimo - dice il tecnico a CDS - Non solo alla fine, quando magari erano stati centrati gli obiettivi. Alla Spezia mi sono sentito benvoluto dal primo giorno e questo non lo dimentico. Ma non c'erano le condizioni per continuare". Un rapporto che finisce prima di iniziare di parlare di programmi futuri, prima di arrivare al discorso tecnico vero e proprio. "Ci tengo a dire che non sono stato a casa dieci giorni per incontrare altre squadre, ma solamente per problemi personali - mette in chiaro Marino - Lascio anche un gruppo con cui penso di aver creato un buon rapporto, una squadra che in campo metteva quello che provavamo in settimana sempre". Si ripromette di scrivere qualche riga magari più avanti per salutare la piazza. Una separazione che forse non è un addio, perché la sensazione che qui ci sia un discorso rimasto in sospeso è comune. Chissà.