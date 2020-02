“La migliore partita giocata in casa quest’anno”

La Spezia - “Oggi è stata una delle migliori partite al Picco. Di solito alterniamo momenti buoni ad altri in cui ci allunghiamo e non giochiamo. Oggi finalmente siamo stati più continui, a parte gli ultimi minuti. Per la pazienza nel cercare il varco giusto sono contento. La settimana scorsa la migliore fuori casa, questa la migliore in casa a parer mio”. Così Vincenzo Italiano al termine di una partita difficile, ma per il tecnico ancora più preziosa proprio per questo. “Nella ripresa abbiamo subito ripreso in mano la partita. Sono felice del gol di un regista che si è fatto trovare sul dischetto del rigore. Quando diciamo di avere coraggio, di sentirsi tutti protagonisti, intendiamo questo. Battere il Pordenone non era semplice, se ne sono accorti anche i ragazzi nello spogliatoio”.



Ora lo Spezia è in zona play off per la prima volta in stagione. “Se vai avanti con i risultati e a proporre questo gioco l'obiettivo di allontanarsi dalla zona rossa si raggiunge. Ora galleggiamo in altre posizioni. Ci vogliamo rimanere, nel senso che vogliamo continuare a mostrare qualcosa di nuovo ogni settimana. Sono felice per chi è arrivato, sono felice per Nzola che si è fatto subito volere bene dai compagni. Con Di Gaudio e Vitale possiamo innalzare il livello tecnico della squadra”.

Gyasi è un giocatore rinato. “Io ho sempre detto che durante la settimana dà l’anima, era sacrificato in un ruolo non suo. Creava opportunità e non riusciva a segnare. Ora riesce ad esprimersi nel suo habitat naturale. Lo vedo rientrare alla bandierina, punta l’avversario e dà grande intensità”.



Mastinu invece ha un po’ sofferto: calo fisico? “Non penso sia questo. Per le nostre mezzali e per il nostro play sarebbe stata una partita tosta e lo sapevo. Matteo marcato a uomo da Gavazzi, Maggiore con Pobega e lui con Misuraca. Duelli difficili. Mastinu ha fatto una partita normale, abbiamo sofferto un po’ tutti. Lui gioca meglio quando la partita non è così sporca. Un contesto in cui invece Acampora viene molto utile”.

Maggiore, fascia e rosso. “Non voleva entrare così. Sta crescendo, oggi l’ho premiato con la fascia da capitano perché ciò che sta facendo in queste partite è encomiabile. Gli ho detto scherzando che mi dà una mano a gestire il gruppo, visto che siamo tanti e devo dare spazio a tutti”.