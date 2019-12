"La fascia di capitano, per una partita..."

La Spezia - E' facile parlare con Giulio Maggiore, è facile probabilmente parlare di tutto. Ragiona "di prima" in campo come fuori dal campo lo spezzino che ha toccato l'azzurro under 21 da calciatore dello Spezia. La lucidità del gioco è un riflesso di quella interiore, ma non va scambiata per freddezza. Non può essere altrimenti quando la seconda parte dell'intervista a Città della Spezia si tiene allo stadio "Alberto Picco", con vista sulla Curva Ferrovia. Quella che frequentava da tifoso e che oggi ne ha fatto un simbolo della maglia bianca in un periodo che sarà ricordato a lungo. Un presagio quel gol di tacco segnato alla Juventus al Viareggio proprio in quella porta che dà le spalle al pubblico di casa. Ma poi di scontato non c'è nulla e le cose non sempre vanno come dovrebbero, come dimostra la brevissima carriera di Nura per cui l'ex compagno ha un pensiero. Bisogna saper reggere l'impatto, anche quando Daniel Ciofani ti chiama "bimbo" per tutta una partita per innervosirti. E così si costruiscono pomeriggi come quello di Palermo del maggio scorso, quando segnò una doppietta nel giorno in cui si celebrava l'anniversario del ritorno in serie B. Quando Giulio Maggiore era un bambino, che sognava di vestire la fascia di capitano dello Spezia. E lo sogna ancora.