“La classifica ci darà stimoli per il 2019”

Ricci: “Lecce avversario difficile, dopo il loro gol abbiamo smesso di giocare. Ci servirà per il futuro”.

La Spezia - Anche l’autore del gol Matteo Ricci ha commentato la partita in conferenza stampa. In particolare, si è detto soddisfatto per la zona playoff raggiunta dal suo Spezia, anche se di è detto rammaricato per non aver ottenuto la vittoria. “Potevano essere tre punti d’oro. Abbiamo cercato di difendere il risultato, poi però la stanchezza si è fatta sentire e purtroppo è arrivato il gol del pareggio. Il Lecce è una squadra forte che palleggia bene e sa far girare la palla. Subito il loro gol abbiamo un po’ smesso di giocare, ci servirà per il futuro. Noi rispetto alle altre? Secondo me siamo alla pari con tante altre squadre forti, dobbiamo limare ancora qualche dettaglio per fare un ulteriore salto di qualità. Guardando la classifica, abbiamo chiuso il girone d’andata con una buona posizione, che ci darà stimoli per il nuovo anno. La zona playoff penso sia meritata”.



Marco Passalacqua