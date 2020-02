“L’inserimento di Nzola e Di Gaudio? Merito dei compagni”

La Spezia - Il mercato ha portato Di Gaudio e Nzola, subito decisivi in questo periodo. Anche questo un segnale positivo, come sottolinea Italiano: “Questo è merito solo ed esclusivamente dei ragazzi che hanno accolto in maniera fantastica i nuovi compagni. E questi hanno capito subito che qui si viene a lavorare in un gruppo serio, di professionisti che hanno vissuto un momento brutto e non voglio tornare a viverlo. Dispiace per Vitale che si è fatto male subito, lo aspettiamo e tornerà più forte di prima. Quando Nzola fa quelle prestazioni e Di Gaudio entra e segna, per un allenatore è una grande soddisfazione”.



A.BO.