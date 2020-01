"L'amicizia più del calcio, in curva ho visto umanità"

La Spezia - "L'unica cosa che mi dispiace è che sono rimasto il più vecchio della compagnia. Per quello mi fanno ancora tesoriere dell'Orgoglio Spezzino. Si fidano. Dove volete che scappi?". Un quarto di secolo in meno dello stadio Picco, con cui condivide l'appellativo di istituzione. Alberto Balderi ne ha fatti 75 di anni e stamattina al bar di Melara era già un tintinnio di brindisi per il sindaco del quartiere ai piedi delle ciminiere dell'Enel. I palazzi arancioni degli operai al fianco dell'Aurelia, con dentro sempre meno tute da lavoro e sempre più pantofole da nonno. E oltre la collina la città, sempre meno metalmeccanica e sempre più impiegatizia.

Balderi è rimasto lì con il suo centro degli anziani, il movimento ambientalista, l'impegno politico. Lui che è stato segretario storico del circolo di Rifondazione Comunista e consigliere di circoscrizione. Non si è mai tenuto in tasca un rimborso, sempre rimesso nelle attività sociali. Tutti gli vogliono bene e tutti lo chiamano se c'è qualche problema da portare ai piani superiori, perché di sconti non ne ha mai fatti. Neanche se c'era da fare una tirata d'orecchi a qualche assessore dello stesso schieramento. E poi c'è lo stadio. "Ma io ci sono arrivato tardi, da adulto - ricorda -. Perché per me quello era un ambiente troppo borghese. Tutto il calcio professionistico intendo, compreso lo Spezia. Il mio stadio era il Trincerone, dove portavo i ragazzi a giocare per levarli dalla strada".



Dalla critica marxista ai circenses alla folgorazione. "Mi hanno tirato dentro la curva e mi si è aperto un altro mondo - dice Balderi -. Ci sono dei momenti che mi sono rimasti impressi, in cui ho capito il potenziale di umanità che si esprimeva in quel posto. Ho l'immagine di Sergio Borgo, allora capitano, che allunga una maglia ad un ragazzo in sedia a rotelle che accompagnavo dopo una partita di beneficienza. E capitan Vecchio che è sempre presente alle nostre iniziative anche oggi. E Paolo Ponzo quando venne a Melara per un lavoro che facevamo per un ragazzo invalido e ci ha dato il cuore. E poi ce l'ha strappato per come se n'è andato".

L'umanità di cui parla Balderi spicca sulla freddezza della burocrazia nel 2011. Il 30 ottobre si deve giocare Spezia-Portogruaro di Lega Pro, ma cinque giorni prima è successo l'impensabile: la pioggia che di solito cade in metà anno si è scaricata a terra in sei ore. Ci sono tredici morti. Val di Vara, Cinque Terre e Lunigiana sommerse dai detriti, intere valli senza strade o acqua. Ma la partita non viene rinviata. "E allora gli ultras si danno appuntamento davanti alla Curva Ferrovia e ci si divide per andare a spalare il fango. Sì dai, ho visto tanto buono in questi 33 anni nell'Orgoglio Spezzino".



Sono storia i pullman con la fragranza delle lasagne, delle frittelle di baccalà, delle torte di verdura e delle damigiane di vino. Preparava tutto l'adorata moglie Mariella, mancata tre anni fa. Le stesse colazioni con gli operai della San Giorgio che nel 2001 passavano il Capodanno sul tetto dell'azienda in liquidazione. E oggi? "L'Orgoglio è una famiglia. Gli ultras invece li ho visti cambiare, a volte mi arrabbio perché penso che sarebbe semplice stare un po' più uniti. In curva qualche anno fa non vedevi mai bisticciare tra di noi. L'amicizia è più importante della partita e di tutto il resto. Sarà che sono della periferia, ma il Ferdeghini rifatto è un bellissimo lavoro. Forse a qualcuno starà antipatico quello che dico, ma tutto il circondario ne ha tratto vantaggio e senza Volpi non ci sarebbe niente di tutto ciò".

Sono sei chilometri da Melara allo stadio Picco. Pochi? "Sì, ma io non ho mai avuto la macchina. In scooter tutta la vita. E oggi dopo le 21 non c'è neanche l'autobus da Spezia. E poi le luce sulla strada: siamo quelli che più di tutti hanno sofferto l'impatto della centrale e gli ultimi ad avere le nuove luci a led. Quelli che hanno iniziato le battaglie ambientaliste, come Pino Malagamba, non ci sono più. Questi temi mi piacerebbe portarli dentro la tifoseria, avere qualche giovane che ci dà una mano. Da farli andare di pari passo con i sogni. Il mio era vivere abbastanza da vedere la serie B e ce l'ho fatta. Il prossimo non lo dico va!".