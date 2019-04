"Impedita la segnatura di una rete", Mora squalificato per un turno

La Spezia - "Per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete". Se c'erano dubbi sulla decisione dell'arbitro Fabio Piscopo di Imperia che ieri sera ha espulso Luca Mora durante Cosenza-Spezia, oggi sono confermati dal referto del giudice sportivo. In questo si parla chiaramente di un colpo volontario del centrocampista aquilotto che sarebbe stato messo in atto per evitare un gol. Il replay però conferma come la traiettoria del pallone lo avrebbe portato fuori dallo specchio della porta e come questo rimbalzi di fronte al calciatore a pochi metri.

Fatto sta che il centrocampista sarà squalificato per una giornata come il compagno di squadra Ricci. Stop anche per Billong (Foggia), Bianco (Perugia), Haas (Palermo), Legittimo (Cosenza) e Trevisan (Padova). Va in diffida Claudio Terzi. Il Perugia arriva al Picco senza Massimo Lo Monaco, collaboratore di Alessandro Nesta, "per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo agli Ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa".