"Il settore giovanile è il trionfo della visione di Gabriele Volpi"

di Arnaldo Faita, consigliere Spezia Calcio

La Spezia - "Lo confesso, per una serie di motivi fortuiti, non ero mai stato a una festa delle squadre giovanili. E’ bene dire subito come la penso: sono rimasto sinceramente colpito e meravigliato dal clima che si respirava in sala, del livello del messaggio culturale, che i bravi organizzatori rivolgevano ai ragazzi. Mi sono sentito rinfrancato nel veder scorrere immagini così toccanti che andavano a trattare molte delle problematiche che i nostri adolescenti vivono in presa diretta, quotidianamente. Vedere una parte così numerosa della gioventù spezzina, che ogni giorno usufruisce di quella stupenda struttura sportiva che è il nostro Ferdeghini, vederli vestire i nostri colori e riconoscersi in quei sentimenti, mi hanno confermato nel convincimento che la “mission” allestita dalla grande munificenza del nostro Patron, meriti un riconoscimento assoluto, costituendo un unicum nel panorama nazionale. Nessuno sa immaginare quale futuro attenda la nostra squadra professionistica, gli attuali dirigenti, ce la stanno mettendo tutta. Però di una cosa sono certo, caro Gabriele, tu in serie “A” ci sei già di diritto e ci rimarrai per sempre nella categoria dei grandi uomini. La tua cocciuta volontà, attingendo a importanti risorse personali, nell’allestire un settore giovanile così ben strutturato, capace al contempo di far sentire forte il messaggio della solidarietà umana, è un bene assoluto che la storia, seppur limitata, di una piccola provincia come la nostra, ti serberà in eterno. Anche se distante fisicamente, la tua presenza si è sentita forte nell’animo di tutti i presenti soprattutto in quello dei nostri ragazzi, che avrebbero voluto manifestarti la loro vicinanza. Stanne certo, il tuo grande atto di puro mecenatismo che di anno in anno si rinnova con nuovi investimenti, troverà sempre nella nostra comunità, infinita riconoscenza, non dimenticarlo mai! La nostra comunità è diventata negli anni la tua famiglia e i piccoli che vestono per la prima volta la nostra maglia, tuoi nipotini!"



Faita Arnaldo

Consigliere Spezia Calcio