“Il mister ha tante idee, arriviamo all’esordio con un buon bagaglio”

La Spezia - “Ho fatto già due anni in serie B che mi hanno permesso di fare esperienza, di capire il calcio dei professionisti dopo la primavera della Roma. Sono state esperienze forti in piazze difficili in cui mi sono trovato bene. Non mi sento però di avere espresso al cento per cento le mie potenzialità, quindi questo sarà un anno di rilancio per me. Ci tengo a fare bene qui”. Riccardo Marchizza non è già più una novità in casa aquilotta. Si allena con Italiano dagli ritiro di Sarnano, ha già debuttato. Promette di portare fisico e capacità di toccare il pallone da regista dic entrocampo. “Nel calcio moderno il difensore è chiamato in causa nella costruzione molto di più rispetto agli anni passati. Io ho iniziato in mezzo al campo e il fatto di chiedere la palla e provare a giocarla mi è rimasto. Questo è ciò che Italiano chiede d’altra parte. L’anno in cui ho iniziato a lavorare da difensore è stato con Spalletti alla Roma: una sola presenza ma tanti allenamenti con i grandi giocatori”.



Una bella batteria di centrali a disposizione del tecnico. “I miei compagni li conoscevo tutti. Con Capradossi ho giocato alla Roma, Erlic a Sassuolo e Terzi per averci giocato contro. Siamo diversi tra di noi ma con caratteristiche importanti. La competizione ci aiuta a dare il massimo in allenamento e chiunque può giocare con chiunque. Quando in ogni reparto ci si gioca il posto, tutti rendono di più”. Il primo approccio con la nuova guida tecnico ha colpito. “Italiano è un malato di calcio, uno di quelli che fa bene a questo mondo. Mettere dentro tutte le sue idee non è stato facile. Arriviamo all’esordio con un buon bagaglio, ma dobbiamo ancora migliorare. Di certo è un tecnico che ti dà grandissima carica”.



A.Bo.