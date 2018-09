"Il mio Carpi? L'aspetto mentale e l'autostima sono fondamentali"

Castori torna al "Picco" con una squadra battagliera: "Spezia molto forte".

La Spezia - “Se ho rivisto il mio Carpi? Dev’essere così, l’allenatore deve dare la sua impronta alla squadra. Non è un discorso solo tattico ma di spirito”. Il suo Carpi lo riporta al "Picco" domani pomeriggio Fabrizio Castori, avversario sempre ostico per gli aquilotti. "In questi giorni non mi sono inventato niente di strano, ho cercato di far recuperare fiducia alla squadra. Il calcio è molto più semplice di quello che lo si voglia far passare, l’aspetto mentale e di autostima è fondamentale”.



“Andiamo ad affrontare una squadra molto forte - dice dello Spezia - che vuole essere protagonista e sta tra quelle che hanno tutto per puntare alla promozione. Saranno arrabbiati dopo aver perso martedì, in più c’è l’incognita della terza partita in sette giorni per cui ci sono tutti i requisiti perchè la partita sia molto difficile”. Qualche rinuncia in partenza. "Wilmots è caduto male su una spalla ieri in allenamento, Piu ha il riacutizzarsi di un problema che aveva, mentre Pezzi è fuori per il problema accusato martedì a Perugia. Machach sta facendo il suo percorso di avvicinamento alla migliore condizione".



Sarà come sempre battaglia a centrocampo dove le squadre di Castori non disdegnano l'intervento duro. "Sabbione? Ha caratteristiche come Di Noia e Mbaye, è importante avere tre giocatori così in mezzo al campo perchè le partite sono tante e ravvicinate. Il suo ruolo naturale è quello di centrocampista, poi si può adattare anche in difesa, al centro o da terzino, perchè è veloce ed è forte di testa. Mokulu? Per la sua struttura fisica ha bisogno di giocare per trovare la forma migliore”.