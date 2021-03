"Il margine di errore si riduce. Ora cerchiamo continuità di risultati"

La Spezia - “Lo Spezia deve cercare di affrontare tutte le avversarie come ha già dimostrato di saper fare. Noi possiamo essere continui nell'arco di novanta minuti e possiamo fare filotti di risultati utili. In queste undici gare che rimangono dobbiamo cercare questo. Le partite sono sempre meno ed i punti pesano. Dobbiamo maturare tantissimo da questo punto di vista”. Così Vincenzo Italiano traguarda al finale di campionato. Mancano 33 punti da giocare, allo Spezia potrebbero mancarne una dozzina per essere tranquillo di mantenere la categoria. “Sapevamo che potevamo perdere qui. Siamo in una zona di classifica che dobbiamo cercare di mantenere e possiamo sognare. Il margine di errore però si riduce e dobbiamo stare molto attenti”.

La speranza è che alcuni calciatori che hanno trascinato la squadra fino ad oggi ritrovino la forma migliore. ““Nzola? Lo stiamo riportando in condizione dandogli minuti. Viene da un infortunio brutto, se sta bene è fondamentale per noi. Sono contento che Piccoli si sia fatto trovare pronto. Devo cercare di non sbagliare le scelte in questo finale”.