La Spezia - "Le statistiche degli ultimi anni dicono che due delle tre neopromosse tornato giù il primo anno. L'obiettivo è non essere tra quelle. Unico obiettivo per oggi. Poi sarei ben felice se lo Spezia potesse mettere radici in serie A, programmare il futuro e pensare in grande. Ma tutto passa da questo anno. Dobbiamo cercare di rimanere in questa categoria, il futuro si vedrà". Questo il pensiero di Vincenzo Italiano sul futuro a breve e lungo termine per lo Spezia.