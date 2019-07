"Ignoranza" e goliardia, lo Spezia cambia marcia sui social

La Spezia - Basta ingessature e rigidità comunicative, lo Spezia Calcio abbraccia una comunicazione più spinta e divertente come vuole lo strumento. Questo strumento sono i social network, a cui solo parzialmente vanno a genio i messaggi più istituzionali ma a cui perfettamente calza un approccio più amichevole che scavalchi le barriere del protocollo da "ufficio informazioni". Filosofia che ha fatto sua Gianluca Parenti, rimasto alla guida della comunicazione e fautore in queste settimane di una serie di post che hanno riscosso buon successo nella comunità dei tifosi della cadetteria e non solo.

Ultima uscita, quella su due tra i calciatori più giovani in rosa - Pinto e Benedetti - invecchiati grazie alla app del momento. Un tono diverso da quello tenuto sul sito ufficiale, che rimane l'interfaccia per la comunicazione più strettamente aziendale e per il customer care. In questo campo esiste il precedente del Pordenone, che ha fatto della spigliatezza social un marchio di fabbrica ben prima di approdare in serie B, riuscendo a raggiungere una platea ben più ampia dei confini comunali. D'altra parte il calcio è sì un'industria, ma è anche pur sempre in gioco. E allora perché non giocare un po'?