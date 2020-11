"Ieri mi hanno tirato cinquanta rigori... non ne avevo preso uno!"

La Spezia - "L'abbiamo preparata bene, lavorando in questi giorni con grande attenzione. Ci siamo giocati le nostre carte e siamo passati con un po' di fortuna". Un gigantesco Titas Krapikas fondamentale per lo Spezia che passa il turno a Bologna. Tantissime parate, tra cui il rigore al novantesimo che poteva chiudere i giochi. "Io un pararigori? Direi proprio di no. Ieri mi hanno calciato cinquanta rigori e non ne ho preso neanche uno! Però durante la notte mi ero studiato come li calciano gli attaccanti del Bologna ed è andata bene". Lo Spezia gioca sempre, indipendentemente da chi scende in campo. "Grazie al mister e al suo staff che dà fiducia a tutti e tiene tutto il gruppo incluso. Questi sono i risultati".